В Кирове задержали фальшивомонетчика

В наш век видеокамер и аппаратов для проверки купюр жизнь фальшивомонетчика тяжела Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 августа в Кирове мужчина попробовал расплатиться в кафе быстрого питания фальшивой пятитысячной купюрой. Кассир заведения нажала «тревожную кнопку». Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задежали подозреваемого. Предложенная им для оплаты купюра была изъята.

У подозреваемого изъяли еще 91 пятитысячную купюру с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Происхождение поддельных купюр устанавливается. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.