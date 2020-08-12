Вятская филармония транслирует концерт онлайн

Музыканты приближают к слушателю музыку разных эпох.Фото; philarmоnia.43

Сегодня, 12 августа, на сцене Вятской филармонии, выступит Вятский камерный оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Константина Маслюка. Концерт проходит в рамках Первого регионального музыкального фестиваля «Летние ассамблеи Вятской филармонии - 2020».

В программе – любимые публикой классические и эстрадные мелодии. Солисты - И. Кислицына, К. Запольский (скрипки), А. Завалина (вокал), К. Юдичев (гитара).

Концерт можно послушать и онлайн в группе Вятской филармонии.