Кировских автолюбителей проверят на наличие неоплаченных штрафов

«Сплошные проверки» пройдут в Первомайском районе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове пройдут совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции и представителей службы судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 13 и 14 августа в Первомайском районе города. Однако в этот раз инспектора будут ловить не пьяных водителей, а должников. В ведомстве отметили, что главная цель таких мероприятий - выявить неплательщиков штрафов среди автолюбителей.

- При проведении «сплошных проверок» водителей вместе с сотрудниками Госавтоинспекции будут работать представители службы судебных приставов, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

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