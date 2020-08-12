В кировских лесах почти три недели разыскивают 83-летнюю пенсионерку

Женщину разыскивают вот уже почти три недели. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжают разыскивать 83-летнюю жительницу Просницы, потерявшуюся в лесу. 24 июля 2020 года Галина Гребенева (Коробейникова) ушла из дома около трех часов дня. С тех пор ее никто не видел. Женщину разыскивают уже почти три недели.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Галине Андреевне 83 года, рост 160 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, русые с сединой волосы. На момент ухода из дома пенсионерка была одета в зеленый плащ и штаны.

Всех, кому известно о местонахождении женщины, просят звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.