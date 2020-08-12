В Омутнинске подпольные казино работали под покровительством заместителя начальника отдела полиции

Бывший полицейский получал деньги от организаторов подпольных казино. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Кировской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции города Омутнинска. Он обвиняется в преступлении предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Обвиняемый подозревается в получении взятки в размере более 70 тысяч рублей. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2019 года бывший полицейский получал деньги от организаторов подпольных казино, которые платили ему за покровительство и информацию о запланированных проверках.

- Данный факт был выявлен в ходе слаженного взаимодействия сотрудников УФСБ России по Кировской области, регионального Следственного комитета и ОСБ УМВД, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Сейчас уголовное дело, с утвержденным прокурором Омутнинского района обвинительным заключением, направлено в суд.

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