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Экономика

В Кировской области полезные ископаемые будут добывать на трех новых месторождениях

Их используют для производства стройматериалов
Владислав НиколаенкоВладиславНиколаенко
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Три новых месторождения поставлены на учет

Три новых месторождения поставлены на учет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии 2020 года министерство охраны окружающей среды Кировской области согласовало проекты разработки шести месторождений полезных ископаемых, пригодных для производства строительных материалов и для дорожной отрасли.

Три из них расположены прямо в пригородах Кирова. Глина из этих месторождений пойдет на производство кирпичей. Три других - по добыче строительного песка и песчано-гравийных смесей - расположены в Кильмезском, Малмыжском и Унинском районах.

Кроме этого, на баланс поставлены три новых месторождения песка и песчано-гравийной смеси объемом более 2 млн кубических метров около города Кирова, а также в Белохолуницком и Вятскополянском районах. Их объем сравним со среднегодовым уровнем добычи песка и гравия в области.

Сфера недропользования в Кировской области остается привлекательной для инвестирования. Вложения в геолого-поисковые и геологоразведочные работы полностью обеспечиваются за счет внебюджетных источников. В первом квартале 2020 года инвестиционная стоимость завершенных работ составила 2,3 млн рублей.