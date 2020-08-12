Для сохранения МХК «Олимпия» необходимо 25 миллионов рублей в год

31 июля было объявлено о прекращении существования МХК «Олимпия». Фото: vk.com/mhkolimpia

Председатель правительства Кировской области в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» рассказал о судьбе Кирово-Чепецкого МХК «Олимпия».

На данный момент команда ищет инвестора для участия в соревнованиях. По словам Александра Чурина, речь идет всего о 25 миллионах рублей в год.

- Мы проведем аудит команды за прошлый год. Посмотрим как расходовались средства, что происходило в клубе, - рассказал Александр Чурин. - В дальнейшем будем разговаривать с представителями местного бизнеса. Я думаю, что в Кирово-Чепецке достаточно много серьезных предприятий, которые бы смогли выделить 25 миллионов рублей в год.

А бюджет Кировской области, по словам председателя правительства, в данный момент не может взять на себя такую нагрузку.

Ранее региональный министр спорта и молодежной политики Анна Альминова сообщила, что сейчас ведется поиск инвестора, а вопрос об участии команды в предстоящем сезоне не закрыт на 100%.

Напомним, что что 31 июля было объявлено о прекращении существования МХК «Олимпия». Причина - отсутствие средств на содержание команды.

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