Кировчанину грозит тюремный срок за ловлю рыбы

За незаконную ловлю рыбы молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Ирина Самойлова

Житель Кировской области может получить два года тюрьмы за ловлю рыбы. Как сообщает Кировское ЛО МВД на транспорте, 25-летний молодой человек рыбачил в неположенном месте. В народе таких людей называют просто браконьерами.

Для ловли рыбки парень выбрал не самое удачное место - Вятку. Поймали его на 533 километре реки, в Котельничском районе. Молодой человек успел выловить 12 рыбин до того, как его занятие прервал рейд транспортной полиции.

Как выяснилось позже, ловили незадачливого рыбака уже не раз, так что нынешнее уголовное дело, заведенное за незаконный отлов, стало для него не первым. Ущерб, нанесенный окружающей среде и природоресурсному потенциалу региона, оценили в девять тысяч рублей. А молодому человеку за них теперь грозит тюремный срок - аж до двух лет.