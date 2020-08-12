В Кирове на установку камер потратят более 84 миллионов рублей

У подрядчика будет 45 дней на установку камер.

На сайте государственных закупок появился тендер на установку в Кирове камер фиксации нарушений правил дорожного движения. На них планируют потратить 84,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа.

Новые камеры установят на следующих улицах:

- перекресток улиц Воровского и Солнечной;

- перекресток улиц Лепсе и Сормовской;

- в районе дома 78а по ул. Воровского,;

- в районе дома 153 по ул. Воровского;

- в районе дома 31 по Октябрьскому проспекту.

На нерегулируемых пешеходных переходах:

- в районе дома 47 по ул. Карла Маркса;

- в районе дома 30 по проспекту Строителей;

- в районе дома 95 по ул. Щорса;

- на перекрестке улиц Преображенской и Дерендяева;

- на перекрестке улиц Профсоюзной и Казанской;

- в районе дома 147 по Октябрьскому проспекту;

- в районе дома 30 по проспекту Строителей.

Выбор подрядчика состоится 21 августа. Согласно опубликованным документам, у компании будет 45 дней на работы по контракту.

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