В Кирове на установку камер потратят более 84 миллионов рублей

У подрядчика будет 45 дней на установку камер.
На сайте государственных закупок появился тендер на установку в Кирове камер фиксации нарушений правил дорожного движения. На них планируют потратить 84,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа.
Новые камеры установят на следующих улицах:
- перекресток улиц Воровского и Солнечной;
- перекресток улиц Лепсе и Сормовской;
- в районе дома 78а по ул. Воровского,;
- в районе дома 153 по ул. Воровского;
- в районе дома 31 по Октябрьскому проспекту.
На нерегулируемых пешеходных переходах:
- в районе дома 47 по ул. Карла Маркса;
- в районе дома 30 по проспекту Строителей;
- в районе дома 95 по ул. Щорса;
- на перекрестке улиц Преображенской и Дерендяева;
- на перекрестке улиц Профсоюзной и Казанской;
- в районе дома 147 по Октябрьскому проспекту;
- в районе дома 30 по проспекту Строителей.
Выбор подрядчика состоится 21 августа. Согласно опубликованным документам, у компании будет 45 дней на работы по контракту.
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