В Песковке трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа

Не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в комнатах с закрытыми окнами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинском районе из окна выпала трехлетняя девочка. По сообщению Следкома и УМВД по Кировской области, малышка, к счастью, выжила, но получила серьезные травмы.

Инцидент произошел вечером 11 августа в поселке Песковка. Как выяснила полиция, в тот момент родители пострадавшей девочки ненадолго вышли из дома, оставив младших детей под присмотром старшего. Окно в одной из комнат двухэтажного дома было открыто. Трехлетняя малышка, воспользовавшись отсутствием тщательного присмотра, залезла на подоконник и навалилась на москитную сетку. Та не выдержала, и девочка полетела вниз.

Малютка выжила, но серьезно ушиблась при падении. Ее госпитализировали в районную ЦРБ. Сейчас над ней работают врачи.

Следком и УМВД по Кировской области напоминают жителям региона не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Не стоит надеяться на москитную сетку - она не выдерживает детского веса. На окнах следует установить ограничители, а от подоконников убрать мебель, по которой дети могут забраться туда.