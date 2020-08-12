«Это практически ежедневная работа»: кировчан умерших от COVID-19 кремируют в Нижнем Новгороде

В Кировской области от коронавируса умер 81 житель региона. Фото: pixabay.com

Директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха рассказал, что в учреждение привозят умерших с COVID-19 из трех соседних регионов: Марий Эл, Татарстана и Кировской области. Об этом сообщает местное издание newsnn.ru.

Владимир Ворошуха не смог вспомнить точное число кремированных людей, которые скончались от коронавируса. Однако сообщил изданию newsnn.ru, что «это практически ежедневная работа. Иногда каждый день, иногда нет. Мы видим диагноз».

Директор учреждения рассказал, что умерших кремируют в соответствии со строгими правилами.

- У нас есть приказ. Он соблюдается. То есть гроб закрытый. Привезли - обработали. Потом сразу на сжигание, - рассказал Владимир Ворошуха.

Отметим, что нижегородский крематории является единственным в Приволжском федеральном округе, а тела умерших привозят со многих регионов России.

Напомним, что в Кировской области за весь период от коронавируса умер 81 житель региона.