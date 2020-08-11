В Кирове разыскивают мужчину, который поджег автомобиль

На опубликованных кадрах с системы видеонаблюдения видно, как к одной из припаркованных машин подходит неизвестный и обливает ее жидкость. Фото: 43.мвд.рф

В понедельник, 10 августа, мужчина проник на охраняемую парковку на Заготзерновском проезде. На опубликованных кадрах с системы видеонаблюдения видно, как к одной из припаркованных машин подходит неизвестный и обливает ее жидкостью. После чего поджигает автомобиль. В результате пожара три автомобиля сгорели полностью, еще три обгорели частично.

Сотрудники МВД сообщают приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Был одет в зеленый камуфлированный костюм с капюшоном, темные кроссовки. Может хромать на одну ногу.

Информацию о личности и местонахождении мужчины просят сообщать в УМВД России по городу Кирову по телефону 56-60-20 или 02 (102 с мобильного телефона).

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