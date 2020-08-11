Житель Зуевского района заплатит 30 тысяч рублей за пост в социальной сети

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Зуевского района наказали за пост в социальной сети, в котором он оклеветал своего знакомого. Обвинительный приговор был вынесен мировым судьей участка №12 Зуевского судебного района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 49-летний уроженец поселка Косино создал фейковый аккаунт в социальной сети. Будучи подшофе он разместил пост, в котором обвинил своего 42-летнего знакомого в совершении преступлений сексуального характера, а также выложил фотографию потерпевшего.

Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины. В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он принес свои извинения потерпевшему, а также активно сотрудничал со следствием.

В итоге суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ с выполнением их в свободное от основной работы время. Более того, частично удовлетворены и исковые требования в части компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Отметим, что приговор вступил в законную силу.

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