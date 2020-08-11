Кировчанка потеряла почти 50 тысяч, покупая путевку на сайте

К покупкам и заказам по интернету нужно относиться с осторожностью Фото: Анастасия ОСИПОВА

47-летняя кировчанка обратилась в полицию с жалобой на интернет-мошенников. Она рассказала, что хотела отдохнуть в Крыму, нашла в интернете сайт санатория и позвонила по указанному телефону. Ей заявили, что за путевки нужна предоплата в 46 тысяч рублей, которые она и перевела, куда ей сказали.

Когда же она собралась в Крым, ей не удалось ни снова найти тот сайт в Сети, ни дозвониться по тому номеру телефона. Как выяснилось, сайт был «фишинговый» - то есть точной копией настоящего сайта санатория, созданной мошенниками для обмана доверчивых пользователей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупных размерах. Полицейские устанавливают личность подозреваемых.

В полиции напоминают, что к покупкам и заказам по интернету нужно относиться с осторожностью. Следует проверить адрес сайта, - в нем не должно быть ошибок, а для верности хорошо ознакомиться с отзывами других пользователей Сети.