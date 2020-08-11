Установлены имена воинов из Кировской области, погибших при освобождении Чехии в 1945 году

На сегодняшний день установлены имена 1715 воинов, среди которых есть уроженцы города Кирова, Даровского, Шабалинского, Котельничского, Подосиновского, Свечинского, Кикнурского и других районов области. Фото: vk.com/kirovreg43

Исследования, проведенные в архивах Чешской республики, помогли уточнить персональные данные воинов Красной Армии, похороненных в городе Брно и селе Оржехов. 3688 солдат и офицеров погребены на мемориальном комплексе в городе Брно. На сегодняшний день установлены имена 1715 воинов, которые ранее считались неизвестными. Среди них уроженцы города Кирова, Даровского, Шабалинского, Котельничского, Подосиновского, Свечинского, Кикнурского и других районов области.

Так, гвардии красноармеец Василий Александрович Краев, погибший 15 апреля 1945 года, родился в 1912 году в Котельничском районе. Сначала был похоронен в городе Говорани Чешской Республики. А рядовой Игнатий Никифорович Березин, родившийся в 1906 году в Кирове, погиб 25 апреля 1945 года у деревни Слатина. Николай Иванович Филев погиб 3 мая 1945 года. Первичное место захоронения город Брно.

Родственники погибших солдат и офицеров Красной Армии могут получить официальную информацию о месте захоронения их близких и о порядке посещения могилы в Представительстве Министерства обороны РФ. Дополнительные сведения и контакты Представительства доступны на официальной странице ведомства.

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