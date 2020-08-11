Схватила коньяк и убежала: росгвардейцы задержали подозреваемую в грабеже кировчанку

Сотрудники Росгвардии прибыли в магазина по сигналу «тревога». Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 10 августа, из магазина на улице Ленина в Кирове 36-летняя кировчанка украла бутылку коньяка. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В 10.00 из продуктового магазина поступил сигнал «тревога». Прибывшим сотрудникам Росгвардии охранник рассказал, что «одна из покупательниц схватила с прилавка коньяк и, не расплатившись, выбежала из магазина». Сотрудники вневедомственной охраны просмотрели записи с видеокамер и отметили основные приметы подозреваемой. В скором времени им удалось найти правонарушительницу в одном из двором на улице Ленина.

Сообщается, что охранник магазина опознал кировчанку. Задержанной оказалась ранее судимая 36-летняя женщина. Сейчас возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении грабежа.