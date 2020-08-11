В Лянгасово временно закроют железнодорожный переезд

Из-за ремонтных работ переезд 942 километра на станции Лянгасово временно закроют. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На железнодорожном переезде в мкр. Лянгасово проведут ремонтные работы. На этом участке собираются обновить асфальтное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Из-за ремонтных работ переезд 942 километра на станции Лянгасово временно закроют 12 августа:

- с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 - планируется частичное закрытие переезда;

- с 10.00 до 14.00 - предполагается полное ограничение движения.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сообщается, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

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