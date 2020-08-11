В Кировской области ремронт дорог опережает график

В Кирове уже отремонтировали 48 участков дорог из 62 намеченных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове уже отремонтировали 48 участков дорог из 62 намеченных – это ок.35 км автодорог. Первыми отремонтировали улицы, ведущие к социально значимым объектам (детским садам, школам, больницам), мемориальным зонам, улицам, названным в честь Дня Победы или героев войны, а также участки с самым интенсивным движением (ул. Производственная, Дзержинского, Карла Маркса и другие). Результаты ремонта уже оценили местные жители, которые активно следят за ходом выполнения дорожных работ. В Кирово-Чепецке отремонтировали подъезды к домам No 60/2 и 60/3 по ул. Ленина. Сейчас к приемке готовятся участки еще двух улиц – Заводской и Первомайской. Там уже поменяли оба слоя асфальтобетона, заменили бровки. На участке от ул. В. Набережная до пр. Мира (ул. Первомайская) починили тротуар, установили перильные пешеходные ограждения. Продолжают приводить в порядок участок автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво». Уже уложили нижний слой асфальтобетона, теперь устанавливают бровку, планируют грунт на месте тротуара. Все нужно завершить до 1 октября. В Слободском запланировано отремонтировать 12 участков общей протяженностью более 6 км. Пока что приведены в порядок четыре объекта. Это ул. Вокзальная (от ул. Слободской до ул. Кедровой), ул. Городищенская (от ул. Слободской до ул. Кедровой), ул. Кедровая (от ул. Вокзальная до ул. Городищенская) и ул. Слободская (от ул. Городищенской до дороги No 1 и от ул. Преображенской до кладбища). Этим летом дорожные работы начали вовремя и в сроки должны уложиться. Некоторые объекты удалось сделать даже быстрее, чем рассчитывали.