Немного потеплеет: прогноз погоды в Кирове на вторник, 11 августа

Ближе к ночи в городе похолодает до +14 градусов. Фото: Алексей Гмызин

Во вторник в Кирове незначительно потеплеет, а утром из-за туч выглянет солнышко. Однако днем в город вернется пасмурная погода.

Утром, 11 августа, ожидается +17 градусов. В обед потеплеет до +19, но солнышко скроется за тучами. Пасмурная погода продержится до самого вечера, а уже ближе к ночи в городе похолодает до +14 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с, а его максимальные порывы достигнут 6 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

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