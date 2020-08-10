Солнышка не будет: прогноз погоды в Кирове на понедельник, 10 августа

В Кирове к вечеру похолодает до +13 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник в Кирове установится пасмурная и очень холодная погода. Однако по прогнозам синоптиков, дождя не предвидится.

Утром, 10 августа, ожидается +14 градусов. В обед потеплеет до +17 градусов, и из-за туч недолго выглянет солнышко. Правда, уже к 15.00 в Киров вернется пасмурная погода. Уже ближе ночи в городе похолодает до +13 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 8-9 м/с, а его максимальные порывы достигнут 11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

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