«Сколь худая»: кировчане заметили лису, которая разгуливает в Заречном парке

Горожане подметили, что животное очень худое. Фото: vk.com/kirovonline

В воскресенье, 9 августа, в группе «Киров online» появилась фотография лисы. Автор снимков рассказал, что заметил животное в Заречном парке Кирова. Горожане посетовали в комментариях, что с лисой сталкиваются не в первый раз. По мнению кировчан, всему виной отдыхающие, которые оставляют после пикников мусор.

- Надоели остатки еды, пластика и бутылок после отдыхающих, весь берег в мусоре. Лисенок объедки доедает и пристает к людям, - написал очевидец в социальной сети.

Многие комментаторы обеспокоились здоровьем животного: «сколь худая, покормили хоть плутовку?». Другая же часть горожан подметила, что в начальной стадии бешенства животное теряет страх перед людьми и начинает ласково играться.

Лиса перестала бояться людей. Фото: vk.com/kirovonline, Сергей Николаевич

Специалисты Управления ветеринарии Кировской области просят горожан не подходить к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей. Если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.

Напомним, что в Кировской области за текущий год зарегистрировали семь случаев бешенства. На данный момент заболевшие животные были обнаружены в пяти районах области: Богородском, Зуевском, Куменском, Немском и Оричевском.

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