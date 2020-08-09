В Кировской области разыскивают 69-летнего пенсионера

Приметы пропавшего сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Зуевке и области ищут 69-летнего пенсионера. Владимир Гаврилович Широков перестал выходить на связь в 17.00 8 августа 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». Владимиру Широкову 69 лет, рост 164 сантиметра, плотного телосложения, седые короткие волосы, глаза голубые. На момент ухода из дома был одет в джинсовую куртку, светлые спортивные штаны, кепку и светло-серые туфли.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.