Более 280 мастеров примут участие в выставке «Мастеровые Вятки»

Сейчас в регионе успешно развивается более 10 видов народных промыслов. Фото: muzey43.ru

В понедельник, 10 августа, в музейно-выставочном центре «Диорама» откроется выставка «Мастеровые Вятки». На ней более 280 мастеров из 28 районов Кировской области представят свои творения.

Сотрудники музея рассказали, что посетители увидят 600 работ. Сейчас в регионе успешно развивается более 10 видов народных промыслов: дымковская игрушка, кукарское кружево, плетение из соломки, лозы, бересты, вятская керамика, вятская матрешка, художественная обработка дерева и другие.

Отметим, что посетить выставку можно будет бесплатно. Время работы музейно-выставочного центра «Диорама»: с 10.00 до 18.00 часов, в четверг с 12.00 до 20.00. Контактные телефоны: 54-04-55 или 38-35-84. Выставка продлится до 6 сентября.

Ранее «Комсомолка» писала, что в музейно-выставочном центре «Диорама» в городе Киров представили уникальный экспонат - «часы Бронникова».

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