В Кирове 10 августа отключат электричество в четырех районах города

Электричество отключат на срок от одного до девяти часов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В понедельник в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Без электричества останутся жители четырех микрорайонов города. Свет отключат на срок от одного до девяти часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество.
Кроме того, электроэнергия пропадет в селе Фадино. Там света не будет с 8.00 до 17.00.
График отключения электроэнергии в Кирове:
График отключения электроэнергии. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.