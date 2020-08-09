В Кирове 10 августа отключат электричество в четырех районах города

Электричество отключат на срок от одного до девяти часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Без электричества останутся жители четырех микрорайонов города. Свет отключат на срок от одного до девяти часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество.

Кроме того, электроэнергия пропадет в селе Фадино. Там света не будет с 8.00 до 17.00.

График отключения электроэнергии в Кирове:

График отключения электроэнергии. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.