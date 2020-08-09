Химические отходы обнаружили рядом с поймой реки Вятка

Среди мусора обнаружены банки из-под краски, кисти, грязные перчатки, канистры из-под растворителей и прочие отходы. Фото: omvesti.ru

Жители деревни Ежова Омутнинского района обнаружили рядом с поймой реки Вятка свалку химических отходов. Об этом сообщил портал «Омутнинские ВЕСТИ+».

По словам очевидцев, отходы оставили рабочие, которые красили отбойники на мосту на федеральной трассе Р-243. Среди мусора обнаружены «банки из-под краски, кисти, грязные перчатки, канистры из-под растворителей, пластиковые бутылки и прочий хлам, который используется при проведении покраски».

Местные жители опасаются, что весной река выйдет из берегов и мусор окажется в Вятке. Тем самым в воде окажутся опасные химические отходы. Отметим, что на данный момент неизвестно какая именно организация оставила мусор.

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