Прохладно и пасмурно: прогноз погоды в Кирове на воскресенье, 9 августа

Северный ветер будет дуть со скоростью 6-9 м/с . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплые летние деньки закончились. До конца августа в Кировской области установится пасмурная погода с кратковременными дождями.

Утром, 9 августа, ожидается +18 градусов. В обед потеплеет до +20 градусов. Однако по данным портала Gismeteo, к этому времени в Кирове начнется дождь. Правда, осадков ожидается немного – 0,3 мм. Уже ближе ночи в городе серьезно похолодает - до +14 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6-9 м/с, а его максимальные порывы достигнут 11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте