Эксперимент в Кировской области показал: дорожная разметка желтого цвета снижает аварийность

После нанесения разметки, с 20 июня по 31 декабря 2019 года на этом же участке дороги произошло 10 ДТП, что на 52,4% меньше, чем в предыдущем году. Фото: static.mvd.ru

В Кировской области провели эксперимент с дорожной разметкой. Инициативу проявила Госавтоинспекция Кировской области. Целью стала профилактика дорожно-транспортных происшествий. С 9 по 31 км трассы Киров-Стрижи-Оричи линии горизонтальной дорожной разметки нанесли желтой краской.

Этот участок выбран неслучайно: в 2018 году здесь выявили два места концентрации ДТП. После нанесения разметки, с 20 июня по 31 декабря 2019 года на этом же участке дороги произошло 10 ДТП, что на 52,4% меньше, чем в предыдущем году. В них погибли два человека, (меньше, чем в 2018 году на 33,3%) и 11 - получили травмы (- 62,1%)). Три ДТП были связаны с выездом на встречную полосу.

За 7 месяцев 2020 года на автодороге Киров-Стрижи-Оричи с 9 по 31 км снова отмечено снижение аварийности. Произошло 8 ДТП, 14 человек получили травмы. Из-за выезда на полосу встречного движения произошло 2 ДТП, но не в тех местах, где это запрещено.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, положительный опыт применения желтой разметки для разделения потоков встречного движения позволяет продолжить работу в данном направлении.

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