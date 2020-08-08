Кировчане могут познакомиться с историей храмов

История храма связана с царской династией Романовых и в нем есть списки чудотворных икон. Фото: спасскийсобор.рф

Жители и гости областного центра могут узнать истории возникновения и преобразования храмов в Вятской губернии и услышать колокольный звон самой большой звонницы Кирова. Для этого нужно только записаться на экскурсию по Спасскому собору.

История храма связана с царской династией Романовых и в нем есть списки чудотворных икон. Который восстанавливают на средства прихожан, экскурсии проводят с 2017 года.

- На первой экскурсии было очень много людей, - рассказала экскурсовод Ольга Пляскина. - Закончилась воскресная служба, батюшка после проповеди сделал объявление об экскурсии, и участники богослужения с большим интересом слушали историю Спасского собора.

Участники экскурсий знакомятся с историей строительства первого, второго и на сегодняшний день последнего – третьего- здания собора, с его уникальной архитектурой, удивительными святынями и самыми значимыми событиями из его жизни.

- Единственный на вятской земле шестипридельный храм удивляет всех и радует своей мощью восстановленного купола и сопричастностью со Спасской башней московского кремля, - отмечает Ольга Пляскина.

Посетители узнают об истории возникновения и преобразования храмов. Им рассказывают о том, что в них должно быть, для чего и что собой символизирует. Экскурсанты также знакомятся с церковной иерархией священнослужителей и таинствами.

В июле в Спасском соборе прошли сразу две экскурсии - в день празднования первоверховных апостолов Петра и Павла и ко Дню крещения Руси.

- Радует неизменный интерес наших экскурсантов к любой информации, касающейся истории собора, его устройства, икон и вообще духовной жизни, - отмечают в храме.

Многие участники экскурсий готовы подняться на колокольню Спасского собора. Поднявшись по сохранившимся старинным ступеням и узким проходам, участники экскурсий видят открывающийся сверху панорамный вид на историческую часть города. По словам настоятеля храма, как только установят ограждение по всему периметру колокольного яруса, экскурсанты смогут подниматься на колокольню.

Желающие продолжить знакомство со Спасским собором могут заказать по телефону: (8332) 32-70-61.