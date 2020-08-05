2020-08-05T13:15:43+03:00
Спорт

Принято решение временно приостановить финансирование Кирово-Чепецкого МХК «Олимпия»

Анна Альминова рассказала, что сейчас ведется поиск потенциального инвестора
Виктор Карпов
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Анна Альминова рассказала о ситуации с Кирово-Чепецким молодежным хоккейным клубом «Олимпия». Фото: vk.com/kirovreg43Анна Альминова рассказала о ситуации с Кирово-Чепецким молодежным хоккейным клубом «Олимпия». Фото: vk.com/kirovreg43
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В среду, 5 августа, состоялся брифинг регионального министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой. Она рассказала о ситуации с Кирово-Чепецким молодежным хоккейным клубом «Олимпия».

- В текущем году Кировская область столкнулась со сложной экономической ситуацией, которая связана с пандемией коронавируса, - подчеркнула министр. - На данный момент произошло снижение доходов потенциального инвертора. В связи с чем было принято решение временно приостановить финансирование клуба.

По словам Анны Альминовой, сейчас ведется поиск инвестора: «вопрос об участии команды в предстоящем сезоне не закрыт на 100%».

Напомним, что 31 июля было объявлено о прекращении существования МХК «Олимпия». Причина - отсутствие средств на содержание команды. Однако юниорский клуб продолжит выступать в первенстве ЮХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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