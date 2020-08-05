Принято решение временно приостановить финансирование Кирово-Чепецкого МХК «Олимпия»
В среду, 5 августа, состоялся брифинг регионального министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой. Она рассказала о ситуации с Кирово-Чепецким молодежным хоккейным клубом «Олимпия».
- В текущем году Кировская область столкнулась со сложной экономической ситуацией, которая связана с пандемией коронавируса, - подчеркнула министр. - На данный момент произошло снижение доходов потенциального инвертора. В связи с чем было принято решение временно приостановить финансирование клуба.
По словам Анны Альминовой, сейчас ведется поиск инвестора: «вопрос об участии команды в предстоящем сезоне не закрыт на 100%».
Напомним, что 31 июля было объявлено о прекращении существования МХК «Олимпия». Причина - отсутствие средств на содержание команды. Однако юниорский клуб продолжит выступать в первенстве ЮХЛ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU