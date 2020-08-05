2020-08-05T11:09:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ

В отделении реанимации находятся 26 пациентов
Виктор Карпов
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В регионе а все время выявлено 5110 случаев заражения коронавирусом.В регионе а все время выявлено 5110 случаев заражения коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 85 человек.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 842 пациента с коронавирусом, у 770 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 26 пациентов. Восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летательных случаев в Кировской области увеличилось до 75 человек.

Таким образом, по состоянию на 5 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 5110 случаев заражения коронавирусом;

- 4214 пациента вылечились;

- 75 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2241 человек на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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