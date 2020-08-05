Коронавирус в Кирове: восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 85 человек.
На данный момент в госпиталях проходят лечение 842 пациента с коронавирусом, у 770 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 26 пациентов. Восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летательных случаев в Кировской области увеличилось до 75 человек.
Таким образом, по состоянию на 5 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 5110 случаев заражения коронавирусом;
- 4214 пациента вылечились;
- 75 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;
- 2241 человек на домашнем карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU