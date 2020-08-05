Время от времени небо будут закрывать облака: прогноз погоды в Кирове на среду, 5 августа
Днем температура воздуха прогреется до +25 градусов
Днем воздух прогреется до +25 градусов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду кировчан ждет теплая, солнечная погода.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит +25 градуса. Тепло достигнет своего пика к 15 часам. Ближе к ночи в городе снова похолодает до +14 градусов. В Кирове практически весь день будет безветренно, а максимальные порывы ветра достигнут лишь 3 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Метеозависимым людям ничего не угрожает - геомагнитная обстановка спокойная.
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ИСТОЧНИК KP.RU