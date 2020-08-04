2020-08-04T11:43:24+03:00
Общество

За год Кировская область лишилась практически 10 тысяч жителей

Уехали из региона 2,8 тысяч человек
Виктор Карпов
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Сельское население Кировской области за 2019 год сократилось на 8 тысяч человек.Сельское население Кировской области за 2019 год сократилось на 8 тысяч человек.Фото: Юлия АЛЕХИНА
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На начало 2020 года Кировская область находилась на 37 месте среди регионов России по численности населения. Среди субъектов Приволжского федерального округа - на 10. За 2019 год население Кировской области сократилась на 9,7 тысяч человек. Такие данные приводит Кировстат.

Сокращение населения в 2019 году обусловлено:

- естественной убылью - 6,9 тысяч человек

- миграционной убылью - 2,8 тысяч человек

По данным Кировстата, население региона сократилось практически во всех районах области. Положительная динамика отмечается только в Кирове, где прирост составил 0,9%.

Наименьшее сокращение населения произошло в:

- Кирово-Чепецком районе;

- Слободском районе;

- Вятских Полянах.

Наибольшее - в таких районах, как:

- Арбажском;

- Нагорском;

- Опаринском.

Городское население области продолжает увеличиваться. Так, на 1 января 2020 года оно составило 77,8%. С 2010 года число проживающих в городах увеличилось 3,8%.

На начало текущего года в Кирове и райцентрах проживают 981,6 тысяч человек:

- в городах - 83,1%;

- в поселках городского типа - 16,9%.

Сельское население Кировской области за 2019 год сократилось на 8 тысяч человек и составило на начало 2020 года 280,8 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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