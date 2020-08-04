За год Кировская область лишилась практически 10 тысяч жителей
На начало 2020 года Кировская область находилась на 37 месте среди регионов России по численности населения. Среди субъектов Приволжского федерального округа - на 10. За 2019 год население Кировской области сократилась на 9,7 тысяч человек. Такие данные приводит Кировстат.
Сокращение населения в 2019 году обусловлено:
- естественной убылью - 6,9 тысяч человек
- миграционной убылью - 2,8 тысяч человек
По данным Кировстата, население региона сократилось практически во всех районах области. Положительная динамика отмечается только в Кирове, где прирост составил 0,9%.
Наименьшее сокращение населения произошло в:
- Кирово-Чепецком районе;
- Слободском районе;
- Вятских Полянах.
Наибольшее - в таких районах, как:
- Арбажском;
- Нагорском;
- Опаринском.
Городское население области продолжает увеличиваться. Так, на 1 января 2020 года оно составило 77,8%. С 2010 года число проживающих в городах увеличилось 3,8%.
На начало текущего года в Кирове и райцентрах проживают 981,6 тысяч человек:
- в городах - 83,1%;
- в поселках городского типа - 16,9%.
Сельское население Кировской области за 2019 год сократилось на 8 тысяч человек и составило на начало 2020 года 280,8 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU