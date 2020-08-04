Ставьте греться чайники и кастрюли: кировчанам снова отключат горячую воду

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:48:37+03:00

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Кировчане вновь останутся без горячей воды в домах (хотя кто-то ее аж с мая в глаза не видел). АО «КТК» опубликовал график планового отключения ГВС на август 2020.

Срок отсутствия горячей воды разнится в зависимости от района. Самые везучие проведут без нее всего четыре-пять дней. Не столь же удачливым жителям некоторых районов придется помыться в тазике с неделю. Связано очередное отключение с тем, что КТК все еще продолжает проверку и реконструкцию тепломагистралей, а также гидравлические испытания теплосетей.

Посмотреть график отключений можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU