2020-08-04T11:48:37+03:00
Недвижимость

Ставьте греться чайники и кастрюли: кировчанам снова отключат горячую воду

По обещаниям КТК, ненадолго - от четырех до семи дней
Маргарита Акагиева
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Еще с недельку кировчанам придется помыться в тазиках.Еще с недельку кировчанам придется помыться в тазиках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировчане вновь останутся без горячей воды в домах (хотя кто-то ее аж с мая в глаза не видел). АО «КТК» опубликовал график планового отключения ГВС на август 2020.

Срок отсутствия горячей воды разнится в зависимости от района. Самые везучие проведут без нее всего четыре-пять дней. Не столь же удачливым жителям некоторых районов придется помыться в тазике с неделю. Связано очередное отключение с тем, что КТК все еще продолжает проверку и реконструкцию тепломагистралей, а также гидравлические испытания теплосетей.

Посмотреть график отключений можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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