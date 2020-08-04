В Кировской области легковушка влетела под ГАЗель
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Серьезная авария произошла в 9.45 в Слободском районе на 624-ом километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля KIA Rio врезался во встречную ГАЗель. От удара легковушку перевернуло. В результате аварии оба водителя получили травмы.
От удара легковушку перевернуло. Фото: vk.com/kirovonline, Алексей Яковлев
Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU