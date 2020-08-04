2020-08-04T11:47:16+03:00
Происшествия

При оформлении кредита слобожанин лишился 24 тысяч рублей

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Виктор Карпов
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Мошенник потребовал комиссию за оформление кредита.Мошенник потребовал комиссию за оформление кредита.Фото: Александр ГЛУЗ
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В пресс-службе МВД по Кировской области рассказали об очередном случае дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой злоумышленников стал житель города Слободского.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне искал информацию о возможности взять кредит без учета истории финансовых займов. Подходящий сайт потерпевший нашел в интернете, где и оставил свою заявку на получение денег.

В скором времени слобожанину позвонил неизвестный и представился работником кредитной организации. Он сообщил, что для получения займа необходимо оплатить комиссию в 24 тысячи рублей. По указанным реквизитам потерпевший перевел требуемую сумму. Однако после проведенной сделки обещанные деньги ему так и не пришли, а «работник финансовой организации» перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность злоумышленника устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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