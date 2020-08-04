Тепло и спокойно: погода в Кирове во вторник, 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:03:36+03:00

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Погода более-менее приходит в норму после прохладных дней. Во вторник, 4 августа, в Кирове ожидается потепление. Уже в десять часов утра воздух прогреется до +20 градусов. А к 14 часам термометры покажут максимальную за день отметку - +22 градуса. День в целом обещается теплый, безветренный и умеренно облачный. Однако есть один нюанс. Днем ожидается повышенное атмосферное давление - до 751 мм ртутного столба. Метеозависимым людям советуем воздержаться от физических нагрузок, кофе, алкоголя и поберечь себя и свое здоровье.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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