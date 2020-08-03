В Кирове пройдет Всероссийский Васнецовский пленэр

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:29:05+03:00

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В августе-сентябре в Кирове в 15-й раз пройдет Всероссийский Васнецовский пленэр. На него приедут известные мастера живописи. Накануне этого события в Вятском областном художественном музее откроется выставка «Художники на Вятке. Рябово-Уржум-Киров». На ней можно будет увидеть работы участников прошлых лет.

В экспозиции выставят пейзажи, сюжетные картины, натюрморты и портреты. А также произведения художников-керамистов, выполненных в разных видах обжига: в электропечах, газовой печи, раку.

Изобразительный ряд выставки дополнят: фотохроника пленэра, печатные издания и информационные материалы.

Пресс-показ назначен на 5 августа, а 25 августа, в день открытия пятнадцатого Всероссийского Васнецовского пленэра, выставку смогут посетить его участникам. Она продлится до 3 сентября.

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