Житель Оричевского района убил 84-летнего пенсионера и сжег его дом, чтобы замести следы

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:25:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оричевском районе местный житель убил пенсионера и сжег его дом, чтобы избавиться от улик. Как сообщает региональный Следственный комитет, совсем скоро он предстанет перед судом.

Утром 14 августа 2019 года в деревне Борки Оричевского района местный 34-летний житель, будучи пьяным, наведался в гости к своему знакомому. Зайдя в дом под благовидным предлогом, он резко переменился в настрое и начал угрожать 84-летнему пенсионеру ножом, требуя отдать деньги и ценные вещи. Мужчина не испугался и ответил отказом. И тогда обвиняемый пустил нож в ход.

Пенсионер скончался на месте от нескольких ранений. Нападавший же, чтобы замести следы, поджег дом и хозяйственные постройки, после чего сбежал. Тело убитого нашли в 9 часов с признаками насильственной смерти. Подозреваемого нашли и задержали. После проведения расследования он превратился в обвиняемого.

Мужчине вменяют статьи «убийство, сопряженное с разбоем» и «умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога». По только одному из них убийце грозит до двадцати лет лишения свободы, а то и пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU