2020-08-03T16:57:01+03:00
Общество

Тепленькая никак не пойдет: какие районы Кирова страдают от отсутствия горячей воды уже три месяца

Общественники составили карту с адресами, где ГВС никак не появится
Маргарита Акагиева
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В некоторых домах горячей воды нет с начала мая.В некоторых домах горячей воды нет с начала мая.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кирове существуют две вечные проблемы: плохие дороги и перебои с горячей водой. Если с первым еще все понятно, то недовольство горожан по второму поводу достигло предела. В текущем году ОАО «КТК» запланировала масштабную проверку и реконструкцию тепломагистралей, а также гидравлические испытания теплосетей. Для обывателей эти слова означают только одно - горячей воды не будет.

Кировский Центр общественного контроля в сфере ЖКХ провел трехдневную горячую линию. За это время более 165 возмущенных кировчан сообщили об отсутствии горячей воды в домах. Сергей Улитин, руководитель Центра, заявил, что количество обратившихся - колоссальное. Но в то же время вполне ожидаемое.

- Звонки продолжают поступать, и мы не можем оставить их без внимания. Они, так же как и ранее собранные, будут направлены в прокуратуру г. Кирова и АО «Кировская теплоснабжающая компания», - пообещал Сергей Улитин на радость разъяренным кировчанам.

Общественники составили карту обращений, где отметили самые проблемные районы города (спойлер: три из четырех). Отметки разделяются по цветам от оранжевого до багрового, как лица оставшихся без горячей воды горожан - например, в доме №17к1 по проспекту Строителей. Его жители моются в тазике аж с 3 мая, тихо (или не очень) матеря КТК. Самые «багровые» обитают на юго-западе города и в районе ж/д вокзала.

Посмотреть карту можно здесь.

Скриншот карты проблемных районов, составленной общественниками. Фото: Google Мои карты

Скриншот карты проблемных районов, составленной общественниками. Фото: Google Мои карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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