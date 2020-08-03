2020-08-03T16:27:19+03:00
Общество

В Юрьянском районе полицейские обстреляли машину лихача-бесправника

Молодой человек наотрез отказывался остановиться добровольно
Маргарита Акагиева
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На лихача составили два протокола за административные нарушения.На лихача составили два протокола за административные нарушения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Юрьянском районе полицейские обстреляли машину лихача. Как сообщает региональное УМВД, сигнал поступил 2 августа около 13 часов: в Загарье зафиксировали «девятку», едущую, мягко говоря, не по правилам.

Машину нашли на одной из улиц села. Требование остановиться ее водитель проигнорировал и помчался дальше в сторону областного центра. Полицейским пришлось начать преследование. Уходил от него водитель «девятки» как настоящий Шумахер: исполнял опасные маневры, то и дело выскакивая на встречку, и всячески провоцировал аварию. За пределами Загарья полиция приняла решение останавливать лихача насильно.

Водителя через громкоговоритель предупредили о применении оружия, на что тот никак не отреагировал - как и на выстрел в воздух. В итоге полицейские расстреляли колеса машины, и лишь тогда она остановилась. За рулем автомобиля обнаружился 22-летний бесправник, житель Юрьянского района.

На молодого человека составили два административных протокола - за езду без прав и игнорирование требования остановиться. В совокупности ему грозит штраф в размере до шестнадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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