Сухой усик, яркая корка: как в Кирове выбрать спелый арбуз

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:21:50+03:00

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В связи с началом продаж бахчевых культур Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь.

Первое правило - избегать покупки вдоль дорог на необорудованных торговых точках. В таких местах продаются арбузы и дыни, которые не прошли необходимую санитарную экспертизу. У продавца должен быть полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность бахчевых культур.

Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, а сами арбузы - храниться на специальных стеллажах, а не на земле. Вырезать кусочек на пробу или разрезать плод на части строго запрещено.

Хороший, зрелый арбуз крупный, без надрезов. Цвет корки яркий. Светлое пятно на боку - должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый плод обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка - сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, а при сжатии издает слабый хруст.

Стоит выбрать средний по размеру арбуз. А перед тем, как его съесть, арбуз лучше промыть с мылом. Частички пыли, почвы и микроорганизмов, попавшие внутрь, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни стоит хранить в холодильнике.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От нее обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

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