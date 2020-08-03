В Кировской области зарегистрировали седьмой случай бешенства
28 июля в деревне Бритко обнаружена мертвая лисица. Экспертиза показала, что животное было больно бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Кировской области.
Этот случай стал седьмым официально зарегистрированным в Кировской области. На данный момент заболевшие животные были обнаружены в пяти районах области: Богородском, Зуевском, Куменском, Немском и Оричевском.
Напомним, что шестой случай бешенства зарегистрирован 27 апреля. Тогда в Куменском районе болезнь обнаружили у лисы. 24 апреля в Оричевском районе бешенство выявили у енотовидной собаки.
Специалисты просят не подходить к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей. Если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.
Информацию о бродячих животных просят незамедлительно передавать в администрации муниципальных образований.
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ИСТОЧНИК KP.RU