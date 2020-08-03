Полиция просит кировчан помочь разыскать подозреваемого в убийстве
Кировская полиция просит жителей региона помочь в поисках преступника. 34-летний Иван Губин разыскивается оричевским отделом МВД России. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
Приметы мужчины сообщает региональное УМВД. Рост подозреваемого 165-170 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. На пальцах правой руки - татуировки в виде перстней. Мужчина был одет в синие джинсы, темно-синюю вязаную кофту и красно-черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана, просьба сообщить по телефонам: 8-83354-2-17-60, 8-83354-3-65-21, 8-953-945-36-41, 8-919-502-81-88 или 02.
Кировское УМВД предлагает разыскиваемому добровольно явиться в полицию.
Всех, кому известно о местонахождении этого мужчины, просят сообщить об этом полиции. Фото: 43.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU