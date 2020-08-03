Полиция просит кировчан помочь разыскать подозреваемого в убийстве

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:25:28+03:00

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Кировская полиция просит жителей региона помочь в поисках преступника. 34-летний Иван Губин разыскивается оричевским отделом МВД России. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Приметы мужчины сообщает региональное УМВД. Рост подозреваемого 165-170 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. На пальцах правой руки - татуировки в виде перстней. Мужчина был одет в синие джинсы, темно-синюю вязаную кофту и красно-черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана, просьба сообщить по телефонам: 8-83354-2-17-60, 8-83354-3-65-21, 8-953-945-36-41, 8-919-502-81-88 или 02.

Кировское УМВД предлагает разыскиваемому добровольно явиться в полицию.

Всех, кому известно о местонахождении этого мужчины, просят сообщить об этом полиции. Фото: 43.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU