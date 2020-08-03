Ушел из жизни Алексей Петрович Логинов

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:06:57+03:00

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Алексей Петрович возглавлял агрофирму «Дороничи», был председателем Комитета сельского хозяйства, заместителем Председателя Правительства Кировской области.

- Все, кто знал Алексея Петровича и работал с ним, отмечают его высокий профессионализм, огромный вклад в развитие региональной экономики и законодательной базы Кировской области, неравнодушие к проблемам сельскохозяйственной отрасли и активное стремление улучшить условия жизни на селе. А для коллег-депутатов слово Алексея Петровича всегда было авторитетным и значимым. Депутаты Законодательного Собрания Кировской области и сотрудники аппарата выражают соболезнования родным и близким родным и близким Алексея Петровича Логинова. Мы скорбим об этой большой утрате, - сообщили на сайте Законодательного собрания.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Алексея Петровича Логинова.

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