Жительница Кировской области заработала первую медаль за полумарафон

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:31:08+03:00

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2-го августа состоялся четвертый Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". 150 тысяч участников в 85 городах России приняли участие в этом спортивном празднике.

Как сообщают на сайте Богородского района, среди них бежала Мария Анисимова. Регистрацию на полумарафон она прошла еще в декабре прошлого года и сразу же начала подготовку.

Но за две недели до старта реальные соревнования в Кирове отменили. Тогда богородчанка решила принять участие в забеге Нижнего Новгорода.

Полумарафон прошел под девизом «Беги, герой». Мария поставила себе цель пробежать дистанцию за два часа двадцать минут. И справилась, сделав свой финиш на 2:17:44.

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ИСТОЧНИК KP.RU