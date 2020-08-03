Жительница Кировской области заработала первую медаль за полумарафон
2-го августа состоялся четвертый Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". 150 тысяч участников в 85 городах России приняли участие в этом спортивном празднике.
Как сообщают на сайте Богородского района, среди них бежала Мария Анисимова. Регистрацию на полумарафон она прошла еще в декабре прошлого года и сразу же начала подготовку.
Но за две недели до старта реальные соревнования в Кирове отменили. Тогда богородчанка решила принять участие в забеге Нижнего Новгорода.
Полумарафон прошел под девизом «Беги, герой». Мария поставила себе цель пробежать дистанцию за два часа двадцать минут. И справилась, сделав свой финиш на 2:17:44.
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ИСТОЧНИК KP.RU