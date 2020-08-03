2020-08-03T13:35:35+03:00
Спорт

«Мы потеряли 30 отличных парней»: главный тренер МХК «Олимпия» записал видеообращение

Юрий Култынов разочарован случивший ситуацией
Виктор Карпов
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Главный тренер молодежной команды Юрий Култынов записал видеообращение, в котором рассказал о сложившийся ситуации. Фото: vk.com/mhkolimpiaГлавный тренер молодежной команды Юрий Култынов записал видеообращение, в котором рассказал о сложившийся ситуации. Фото: vk.com/mhkolimpia
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Профессиональный спорт Кировской области лишился еще одной команды. 31 июля стало известно, что МХК «Олимпия» из Кирово-Чепецка прекращает свое существование. Такое решение принято из-за отсутствие средств у области на содержание команды.

Главный тренер молодежной команды Юрий Култынов записал видеообращение, в котором рассказал о сложившийся ситуации.

- Мы потеряли 12 местных парней, которые в этом и прошлом сезоне выпустились из команды Юношеской хоккейной лиги и мечтали играть за родной клуб, - поделился Юрий Култынов. - Мы потеряли 30 отличных пацанов, которые собрались здесь и были готовы биться за Кировскую область. Мы потеряли коллектив, который стал настоящей семьей, который мог добиваться высоких целей. Но самое главное – мы потеряли мечту! Мечту для тех маленьких мальчишек, которые сейчас занимаются в детско-юношеской школе и только встали на лед. Они видели молодежную команду - цель, которую нужно достигать. К сожалению, сейчас они ее утратили! Я бы хотел сказать спасибо болельщикам и ребятам, которые стойко и мужественно переживают эту ситуацию!

Сейчас в социальных сетях запущен хэштег #ОлимпияЖиви в поддержку команды, а игроки команды записывают видеообращения с просьбами сохранить команду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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