В Кирове закрыли детский сад №181: его затопило из-за прошедших ливней
Из-за прошедших ливней в выходные, закрыли на ремонт детский сад №181. Вода попала во внутренние помещения и на электропроводку. Как рассказали в администрации, детей на время ремонта перевели в новый корпус.
- В старом корпусе дошкольного учреждения сейчас идёт ремонт кровли. Поскольку один из ее участков в настоящее время вскрыт, в результате прошедшего в выходные ливня вода проникла во внутренние помещения, намокла электропроводка, - рассказали в департаменте образования. - Поэтому принято решение временно приостановить работу этого корпуса и перевести всех детей в новый корпус. Подрядчик, который ведёт ремонт крыши, устранит все последствия.
В ведомстве отметили, что переполнения групп не будет, поскольку многие дети на сегодняшний день остаются дома с родителями.
Полностью завершить работы планируется к 10 августа. Но помещения детского сада будут открывать по мере их просушивания после выполнения регламентных работ по электропроводке.
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ИСТОЧНИК KP.RU