В Кирове на территории автосервиса произошел пожар: две машины полностью сгорели

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:40:58+03:00

Кроме того, еще пять автомобилей серьезно обгорели

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В субботу, 1 августа, в 23.19 произошел сильный пожар на территории автосервиса, который располагается на улице Щорса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Известно, что огнем полностью уничтожены два автомобиля. Кроме того, еще пять машин серьезно обгорели. Специалисты оценили ущерб в 500 тысяч рублей.

Специалисты оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Фото: предоставлены ОНДПР город Кирова

По факту пожара проводится проверка. Фото: предоставлены ОНДПР город Кирова

Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки. Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU