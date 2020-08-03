В Кирове на территории автосервиса произошел пожар: две машины полностью сгорели
В субботу, 1 августа, в 23.19 произошел сильный пожар на территории автосервиса, который располагается на улице Щорса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.
Известно, что огнем полностью уничтожены два автомобиля. Кроме того, еще пять машин серьезно обгорели. Специалисты оценили ущерб в 500 тысяч рублей.
Специалисты оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Фото: предоставлены ОНДПР город Кирова
По факту пожара проводится проверка. Фото: предоставлены ОНДПР город Кирова
Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки. Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU