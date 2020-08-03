56 кировских организаций и предпринимателей нарушили правила торговли алкоголем

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:03:45+03:00

За неподачу деклараций об объемах продажи алкоголя нарушителей штрафуют. Фото: pixabay.com

За неподачу деклараций им грозит штраф до ста тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

По закону, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, а также организации и индивидуальные предприниматели, торгующие в розницу пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой, обязаны ежеквартально декларировать объемы розничной продажи спиртного.

6 кировских организаций и 50 индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, не представили декларации в срок .

На них заведут дела об административном правонарушении. За неподачу деклараций им грозит штраф до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU