56 кировских организаций и предпринимателей нарушили правила торговли алкоголем
За неподачу деклараций им грозит штраф до ста тысяч рублей
За неподачу деклараций об объемах продажи алкоголя нарушителей штрафуют. Фото: pixabay.com
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По закону, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, а также организации и индивидуальные предприниматели, торгующие в розницу пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой, обязаны ежеквартально декларировать объемы розничной продажи спиртного.
6 кировских организаций и 50 индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, не представили декларации в срок .
На них заведут дела об административном правонарушении. За неподачу деклараций им грозит штраф до ста тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU