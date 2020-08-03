Один человек погиб: в Кирове на улице 60 лет Комсомола перевернулся Mercedes

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:01:54+03:00

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С 31 июля по 2 августа на территории Кировской области произошло 19 ДТП, в которых 2 человека погибли и 26 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В воскресение, 2 августа, ночью в Кирове на улице 60 лет Комсомола произошла смертельная авария. По предварительным данным, 18-летний водитель Mercedes съехал с проезжей части. Автомобиль врезался в бетонный колодец и перевернулся. В результате аварии погиб водитель. Травы получили два пассажира автомобиля: 19-летние девушка и юноша. Молодых людей экстренно госпитализировали

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU